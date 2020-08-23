Акция "Внимание - дети!" пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

"Для привлечения всеобщего внимания к детской дорожной безопасности и повышения бдительности водителей и родителей накануне начала учебного года проводится мероприятие "Внимание - дети!". Его цель - профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями", - рассказали в УВД.

Родителям необходимо ежедневно напоминать маленьким участникам дорожного движения правила безопасного поведения на улице и следить за тем, чтобы дети их соблюдали. Водителям, управляя транспортным средством, следует проявлять особое внимание в дворовых территориях, вблизи населенных пунктов, школ, при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

С начала года в Брестской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых 39 - травмированы.-0-