Акция "Внимание - дети!" стартует в Беларуси 25 мая

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!" пройдет с 25 мая по 5 июня. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Главная цель данного мероприятия - предупреждение и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей.

С начала года на территории города Минска произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В дни акции автомобили в светлое время суток должны передвигаться с включенным ближним светом фар. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок транспорта и во дворах.

В соответствии с ч.3 ст.18.13 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение указанного пункта ПДД предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 3 базовых величин.

"Уважаемые родители, не забывайте напоминать своим детям несложные правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Добивайтесь, чтобы соблюдение правил дорожного движения вошло в привычку и стало нормой поведения на улице. И не нарушайте ПДД сами ради безопасности своих чад. Помните, что в автомобиле дети до 12 лет должны находиться в детском удерживающем устройстве, подходящем им по весу и комплекции. Исключение составляет лишь тот случай, когда рост ребенка составляет более 150 см. Удерживающее устройство и ремень безопасности, которым должны быть пристегнуты все пассажиры, более чем на 80% позволят сохранить жизнь при попадании в ДТП. Берегите детей и помните, что они всегда смотрят на вас. Не боятся, не знают опасности. Просто повторяют. Будьте достойным примером своему ребенку", - отметили в ГАИ.-0-