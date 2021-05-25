Акция "Внимание - дети!": водители должны ездить с включенным ближним светом фар

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!" начинается сегодня и продлится по 5 июня. В этот период водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии). За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до трех базовых величин (ч.3 ст.18.13 КоАП), сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инспекторы ГАИ, представители иных служб милиции общественной безопасности Минска посетят трудовые коллективы предприятий и организаций, проведут тематические кинолектории и акции для разъяснения основных причин ДТП с участием детей, а также профилактических мер.

За четыре месяца в Минске с участием детей до 18 лет зарегистрированы 27 ДТП (в том числе семь из них случились по вине детей), в результате которых 29 несовершеннолетних получили травмы. Как показал анализ, 18 детей, пострадавших в ДТП, были пешеходами, 10 - пассажирами, один - велосипедистом.

Основные причины таких аварий - переход дороги в неположенном месте, нарушение правил управления велосипедом, неожиданный выход на проезжую часть перед транспортом. Зачастую дети выбегают из-за стоящих машин, сооружений и других препятствий, не осмотревшись. Увидев цель (свой автобус или ускакавший мяч), они не замечают ничего вокруг, в том числе и приближающийся транспорт.

Столичная Госавтоинспекция призывает родителей проявлять бдительность и с должным вниманием контролировать времяпрепровождение своих детей. "Станьте для них примером безоговорочного соблюдения правил дорожного движения. Ежедневно напоминайте юным пешеходам и велосипедистам о безопасном поведении на дорогах и, что не менее важно, во дворах. Ведь уже за пределами подъезда начинается зона повышенной опасности. Прежде чем отпускать ребенка самостоятельно кататься на велосипеде, убедитесь, что он будет это делать в безопасном месте, а не на проезжей части", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям пройти с ребенком по маршруту из дома в школу и обратно, показав опасные места и разобрав вместе с ним распространенные "дорожные ловушки".

"Уважаемые водители, будьте осторожны и внимательны за рулем. Соблюдайте скоростной режим, уменьшайте скорость вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, учреждений образования, где есть наибольшая вероятность появления детей. Соблюдайте правила перевозки маленьких пассажиров. Задача всех участников движения - быть максимально внимательными. Чужих детей на дороге не бывает, поэтому от вашего участия зависят жизнь и здоровье подрастающего поколения", - отметили в Госавтоинспекции.

Инспекторы ГАИ особое внимание уделят проезду водителями пешеходных переходов и перевозке юных пассажиров. Ведь, как показывает практика, нарушение именно этих правил приводит к травмированию детей.

Уважаемые взрослые, не совершайте самую распространенную ошибку: не действуйте по принципу "со мной можно". Если вы показываете ребенку на собственном примере, как перебежать на красный, будьте уверены: оставшись один, он попытается повторить этот трюк. Ребенок учится законам дорог на примере взрослых.

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