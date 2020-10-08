Акция "Выбираем студотряд" пройдет на площадках молодежных форумов "Беларусь - это мы"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промоакция "Выбираем студотряд", популяризирующая студотрядовское движение, пройдет на полях молодежных форумов "Беларусь - это мы!" в Витебске, Борисове и Гомеле, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"Несмотря на приближающееся окончание третьего трудового семестра - 2020, студенческие отряды продолжают трудиться. В октябре в Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областях запланирована работа 45 студенческих сельхозотрядов в составе 760 человек, - рассказала Надежда Шаховская. - Вместе с тем для популяризации студотрядовского движения мы активно используем площадку молодежных форумов "Беларусь - это мы!", где проводим традиционную промоакцию "Выбираем студотряд". Презентация деятельности белорусских студенческих отрядов уже состоялась на форумах в Могилеве, Барановичах и Гродно. Следующие остановки мы сделаем 9 октября в Борисове и Витебске, а 10 дислоцируемся на молодежном форуме в Гомеле".

Во время работы молодежных форумов развернет работу платформа "Труд - крут!" с красочными павильонами с символикой и атрибутикой студотрядовского движения, а также эксклюзивной экспозицией творческих конкурсных работ участников республиканских трудовых проектов "ВМС - город молодости" и "Атлант-2020". "На нашем стенде потенциальные участники движения смогут ознакомиться с традиционными брендами студенческих отрядов. Кроме того, можно включиться в интерактивные игровые программы на командообразование - "Доббль", "Башня", "Профессия" и "Хронограф". Победителям гарантированы сувениры - стилизованные браслеты, значки, стикеры, дождевики и даже модные студотрядовские байки", - отметила командир РШСО.

В настоящее время в рамках круглогодичной занятости, в том числе в третьем трудовом семестре - 2020, в составе студенческих отрядов различного профиля трудоустроено 23 176 человек, включая 11 157 несовершеннолетних. Из них 640 - подростки, состоящие на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних, и 221 - находящиеся в социально опасном положении. Общее число отрядов равно 1638. Помощь в индивидуальном трудоустройстве оказана 671 человеку.-0-