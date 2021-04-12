Акция "За безопасность вместе" стартовала в Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская пожарно-профилактическая акция "За безопасность вместе" проходит во всех уголках нашей страны с 12 по 28 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Акция комплексная и проводится МЧС совместно с МВД, Минтруда, Минобразования, Мининформом, Минжилкомхозом, Минздравом и Минэнерго, местными органами власти. Все мероприятия направлены на повышение уровня безопасности населения и снижение количества пожаров, происходящих из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

"Акцент будет сделан на обследование противопожарного состояния домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, и других групп повышенного социального риска", - рассказали в Минтруда.

Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и инвалидам помогут в оборудовании домовладений (квартир) автономными пожарными извещателями, с ремонтом печей, электропроводки, наведением порядка на придомовой территории.

Будет организовано обучение работников разных служб (ЖКХ и социальных) по основам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, действиям при их возникновении.

Запланировано немало мероприятий информационно-разъяснительной направленности: выступления в СМИ, рекламные ролики и фильмы противопожарной тематики.-0-