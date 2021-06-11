Акцию по безвозмездному донорству крови поддержали члены БСЖ и депутаты

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Всемирного дня донора крови во время марафона "Кровь вовремя - спасение жизни!" в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий прошло чествование доноров. Также сегодня безвозмездно сдали кровь представители Белорусского союза женщин, депутаты, члены профсоюза медиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, мероприятия ко Дню донора БСЖ начал 9 июня. "Мы надеемся, что на этой и следующей неделе практически все наши городские, районные, областные организации примут участие в этом мероприятии", - сказала она.

По словам председателя союза женщин, очень важно развивать безвозмездное донорство. "У людей есть потребность делать добрые дела. Один из примеров доброго дела - донация. В прямом смысле человек делится частицей себя, чтобы спасти тех, кому эта помощь нужна", - сказала она.

Елена Богдан также выразила озабоченность ситуацией, которая развивается на внешних контурах страны. Она подчеркнула, что акция безвозмездного донорства - еще одно подтверждение, что жители Беларуси хотят жить в мире, спокойствии, помогать друг другу. "Для добрых дел не надо ничего сверхъестественного, надо лишь присоединиться к добрым делам и акциям, которые проходят в нашей стране, в том числе приуроченным к таким датам, как День донора. Мне очень хочется, чтобы нас услышали женщины разных стран", - добавила она.

Несмотря на сложности прошлого ковидного года, "более 90 тыс. доноров поделились частичкой жизни, чтобы спасти кого-то", отметила первый заместитель министра здравоохранения. "Полностью выполнены все показатели, которые мы устанавливаем службе, а она фактически относится к тем, которые отвечают за национальную безопасность. Подготовлены предложения в программу инновационного развития, а также касательно создания фармацевтического производства препаратов из крови. Предлагается развитие не только нашего РНПЦ, но и филиала в Ганцевичах", - сказала она.

Что касается новой редакции закона о донорстве крови и ее компонентов, необходимо проработать различные программы лояльности для безвозмездных доноров исходя из опыта других стран. "То есть человек после добровольной донации должен получить немного другие бонусы от организации, социальной сферы, бизнеса за такой свой добровольный безвозмездный шаг", - отметила первый заместитель министра здравоохранения.

В Беларуси насчитывается около 100 тыс. доноров. Более 67 тыс. доноров крови, ее компонентов награждены знаком отличия "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь".

Служба крови в полном объеме обеспечивает организации здравоохранения качественными и безопасными компонентами крови и медицинскими изделиями собственного производства. По основополагающему и руководящему принципу ВОЗ безопасная кровь - важная составляющая медицинской помощи. Эта работа позволяет ежедневно спасать жизни людей.

Лозунг Всемирного дня донора крови 2021 года - "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь".-0-