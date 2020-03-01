Акцию по наблюдению за птицами проводят в Беларуси

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцию по наблюдению за птицами "Живая весна" проводят в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Живая весна" - международный проект, цель которого - привлечь внимание детей и взрослых к охране мигрирующих птиц. В этом году кампания продлится с 1 марта по 1 июля. Вестниками "Живой весны" избраны семь птиц, которых достаточно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, кукушка, золотистая щурка, береговая ласточка и галстучник. Люди из разных стран Европы и Африки будут наблюдать за ними и составлять онлайн-карту путешествия птиц из теплых краев на родину.

"Наблюдать за птицами нужно так, чтобы не беспокоить их. Выходя на природу, отдавайте предпочтение темной, неяркой одежде, не шумите, не подходите к гнездам. Фотографии следует делать без использования вспышки", - рекомендуют в АПБ.

В 10-х числах марта обычно возвращаются в Беларусь галстучники и белые аисты, в первой половине апреля - деревенские ласточки и кукушки, в конце апреля и начале мая - береговые ласточки и черные стрижи, в конце мая - золотистые щурки.

АПБ приглашает всех желающих поучаствовать в акции. Заметив птицу одного из семи видов, можно рассказать об этом с помощью формы "Добавить наблюдение" на сайте кампании "Живая весна" или оставить сообщение в соцсетях Facebook и "ВКонтакте" на посвященных проекту страницах.

Во время акции пройдут также конкурсы, экскурсии, презентации, школьные праздники и игры.-0-