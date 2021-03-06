Акцию по наблюдению за птицами - вестниками весны проводят в Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акцию по наблюдению за птицами "Живая весна" проводят в Беларуси, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

"Живая весна" - международная кампания глобальной природоохранной ассоциации BirdLife International, цель которой - привлечь внимание детей и взрослых к дикой природе, к охране мигрирующих птиц. Вестниками весны избраны семь птиц, которых достаточно легко узнать: белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, кукушка, золотистая щурка, береговая ласточка и галстучник. Люди из разных стран будут наблюдать за ними и составлять онлайн-карту их путешествия из теплых краев на родину.

В 10-х числах марта обычно возвращаются в Беларусь галстучники и белые аисты, в первой половине апреля - деревенские ласточки и кукушки, в конце апреля и начале мая - береговые ласточки и черные стрижи, в конце мая - золотистые щурки.

АПБ приглашает всех желающих поучаствовать в акции. Заметив птицу одного из семи видов, можно рассказать об этом с помощью формы "Добавить наблюдение" на сайте кампании "Живая весна" (springalive.net) или оставить сообщение в соцсетях Facebook и "ВКонтакте" на посвященных проекту страницах.

Во время акции пройдут также конкурсы, экскурсии, презентации, школьные праздники и игры.

Кампания "Живая весна" стартовала в 2006 году. В прошлом году на ее сайт поступило более 1 тыс. наблюдений от участников из 59 стран Европы, Центральной Азии и Африки.-0-