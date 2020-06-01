1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканскую акцию "Радость каждому ребенку" поддержали волонтерские центры со всей Беларуси, сообщила сегодня начальник Республиканского волонтерского центра (РИВШ) Наталья Апончук во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню защиты детей.

"Традиционно 1 июня, в Международный день защиты детей, волонтеры учреждений образования приезжают поздравить с праздником тех, кому особенно необходима наша забота и поддержка - детей, находящихся в социальных учреждениях. В связи с эпидситуацией в этом году волонтеры не могут приехать в детские дома, школы и дома-интернаты и провести праздник, концерт или анимационную программу вместе с ребятами. Но мы не могли допустить, чтобы этот праздник прошел без внимания и заботы. Поэтому мы запустили такую акцию, и приятно, что к ней подключились волонтерские центры учреждений высшего образования со всей Беларуси, а также школьники", - рассказала Наталья Апончук.

Символом акции стала гирлянда добрых пожеланий. "Она была разработана дизайнером. Зайдя на наш сайт можно было распечатать флажки, которые являются составной частью гирлянды и сделать ее того размера, который был необходим. На флажках нанесены пожелания детям, и таким образом у нас получилась гирлянда добрых пожеланий. Кроме того, волонтерские отряды и центры учреждений образования добавляли воздушные шары, раскраски, канцелярские принадлежности, карандаши, мелки. Вот такой праздник в эти дни пришел в социальные учреждения страны", - отметила начальник центра.

Наталья Апончук добавила, что такие акции востребованы у молодежи и будут продолжаться. "Ввиду того, что сейчас все ушло в онлайн, ребятам не хватает общения, причастности к чему-то большому. Для себя мы решили, что необходимо такие проекты проводить, чтобы максимально включать в них учащихся", - сказала она.-0-

Все материалы круглого стола здесь