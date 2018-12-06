Акцию "Сохрани символ праздника" проведут 21-31 декабря в Беларуси

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Сохрани символ праздника" пройдет с 21 по 31 декабря во всех населенных пунктах Беларуси с численностью населения свыше 30 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В преддверии зимних праздников лесхозы и Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр (РЛСЦЦ) предложат белорусам приобрести новогодние деревья в кадках, горшках или ящиках, сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить их в ближайшем лесничестве во время акции "Неделя леса".

Организации системы Министерства лесного хозяйства уже приготовили больше 2,5 тыс. новогодних деревьев в кадках и горшках. В ассортименте - ель европейская и ель колючая, сосна обыкновенная, туя западная и можжевельник канадский. При этом каждому покупателю лесхозы и РЛСЦЦ подарят инструкцию по уходу за атрибутом праздника.

В Минлесхозе отметили, что спрос на новогодние деревья в кадках ежегодно растет. Если в 2016 году было реализовано 557 таких деревьев, то в 2017 - уже 1603. В нынешнем году лесохозяйственные учреждения также рассчитывают на увеличение спроса.

Первые елочные базары в Беларуси откроются 20 декабря. Адреса торговых точек, где будет представлена продукция лесхозов, в скором времени будут опубликованы на сайтах Министерства лесного хозяйства и лесохозяйственных учреждений.-0-