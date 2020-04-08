Акционер "Великого камня" China Merchants Group передаст Беларуси пульсоксиметры и маски

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания China Merchants Group, один из ключевых акционеров индустриального парка "Великий камень", направит в Беларусь помощь в борьбе с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

Сегодня China Merchants Group передала послу Беларуси в КНР Николаю Снопкову гуманитарный груз на сумму $300 тыс. В частности, компания приобрела 10 тыс. пульсоксиметров и 30 тыс. масок высшего класса защиты. Груз планируется направить в Беларусь в составе ближайшего спецрейса с гуманитарной помощью. Кроме того, China Merchants Group обеспечивает безвозмездное логистическое сопровождение, включая оформление, хранение и погрузку, при отправке гуманитарных грузов из Пекина в Беларусь.

В настоящее время посольство Беларуси в КНР и посольство КНР в Беларуси занимаются сбором защитных средств, дезинфицирующих препаратов и медицинских товаров от китайских государственных органов и коммерческих организаций. Эти грузы будут переданы Министерству здравоохранения Беларуси.

В период эпидемии COVID-19 в КНР Беларусь оказала поддержку Китаю в виде гуманитарной помощи. В КНР были направлены два самолета с необходимым грузом. С обострением эпидемической обстановки в Европе Китай в свою очередь поддерживает Беларусь. 1 апреля из КНР прибыл самолет, доставивший тесты на COVID-19, защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы. Также на данный момент обсуждается отправка в Беларусь китайских врачей - специалистов для противодействия эпидемии.-0-