Актуальные проблемы и перспективы развития уголовного права обсудят в БГУ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные проблемы развития уголовного права, его современное состояние и перспективы обсудят 3 декабря в Белорусском государственном университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Дискуссия состоится в ходе международного научного круглого стола, посвященного 100-летию со дня рождения доктора юридических наук Иосифа Горелика. Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате с участием коллег и учеников известного советского ученого, экспертов в области уголовного права из Беларуси, России и Украины.

Беларусь представят члены профессорско-преподавательского состава БГУ, Гродненского государственного университета им.Я. Купалы, Полоцкого государственного университета, Академии МВД и других.

Обсуждение будет посвящено научным взглядам профессора Иосифа Горелика. На примерах трудов ученого эксперты рассмотрят проблемы уголовного права, экономии уголовно-правового воздействия, а также вопросы уголовно-правовой оценки убийства.

Организатором мероприятия выступает кафедра уголовного права юридического факультета БГУ.

Иосиф Горелик родился в Бобруйске в 1921 году. Доктор юридических наук, профессор. В 1944 году окончил Ленинградский юридический институт, а также аспирантуру в 1947 году. Научно-педагогическая деятельность ученого прошла в Минском юридическом институте и на юридическом факультете БГУ. Его лекции по уголовному праву приезжали послушать студенты из Москвы и Ленинграда. Ученый исследовал проблемы уголовного права, истории права, правовые аспекты трансплантации органов и тканей. Автор свыше 80 научных трудов, среди которых монографии, учебники, учебные пособия, научно-практические комментарии уголовного законодательства, статьи. Подготовил трех кандидатов наук. Многие годы являлся членом научно-консультативного Совета Верховного Суда БССР, участвовал в подготовке проекта Уголовного кодекса БССР 1960 года, внес вклад в разработку УК Беларуси 1999 года. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями.-0-