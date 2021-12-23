Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 23 декабря 2021
Минск -7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:02 МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества Общество
11:59 В Индии произошел взрыв в здании суда В мире
11:52 Минэкономики запустит реестр административных процедур в марте 2022 года Экономика
11:48 В Ивановском районе раскрыли убийство 15-летней давности Происшествия
11:44 ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в ЕС продолжает снижаться Общество
11:42 Выпускается в обращение спецштемпель и конверт к 100-летию белорусского баскетбола Общество
11:41 Цуран: стали более редкими случаи производственного травматизма с летальным исходом Общество
11:40 Снег, гололедица и до -14°С ожидается в Беларуси 24 декабря Общество
11:39 Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся Общество
11:34 В 2022 году планируется подготовить 28 проектов законов Президент
11:31 Цуран: в Минске растут аварийность и детский травматизм на дорогах Регионы
11:30 Прокуратура Бобруйска выявила нарушения в организациях торговли и общественного питания Регионы
11:27 В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год Президент
11:27 Минобразования утвердило спецификации тестов по учебным предметам для проведения ЦТ в 2022 году Общество
11:26 В Беларуси учреждены эмблема и флаг Министерства энергетики Президент
11:22 Беженец в ТЛЦ: нам остается верить лишь в чудо Общество
11:21 При пожаре в Витебске работники МЧС спасли шесть человек и эвакуировали еще четверых Происшествия
11:19 Многодетная мама: настоящая семья всегда будет крепостью и опорой человека Общество
11:13 Второй этап репетиционного тестирования пройдет в январе-феврале Общество
11:09 Минздрав: вакцин от коронавируса в Беларуси достаточно Общество
11:06 Орден Матери вручили 29 жительницам Минской области Регионы
10:54 Пьяный бесправник спровоцировал аварию на МКАД Происшествия
10:50 Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново Президент
10:43 Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение Президент
10:35 Белорусский фонд мира призывает к международному расследованию фактов, изложенных Эмилем Чечко Общество
10:33 Лукашенко проведет финальное совещание по проекту Конституции Президент
10:32 Винокурова: исследование "Беларусь. Мнение о будущем" - уникальный проект Общество
10:31 Эксперт: залог устойчивого развития сельских районов - партнерство и инициативность местного населения Регионы
10:22 ГАИ усилит контроль на дорогах столицы 24-27 декабря Регионы
10:16 Число жертв наводнений в Малайзии возросло до 37 В мире
Все новости
Все новости
Общество
23 декабря 2021, 11:39

Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся

Ирина Акулович. Фото из архива
Ирина Акулович. Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся. Об этом заявила генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович в эфире "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

"На постсоветском пространстве - политики-глыбы, в Европе же политики просто несамостоятельны. Ведь все прекрасно понимают: то, что сегодня делают Польша, Литва, Украина, диктуется им из США. Что им говорят, то они и делают. Эту несамостоятельность, неактивность люди видят прекрасно", - отметила она.

Говоря про санкционное давление Запада на Беларусь, Ирина Акулович обратилась к истории. "Думаю, все знают, что начало санкций в истории лежит очень глубоко. Еще за несколько сотен лет до нашей эры их вводили Афины. Санкции вводил Наполеон против Великобритании… Это давний элемент давления, - сказала она и подчеркнула, что санкции наносят вред и странам их инициаторов. - Поймут ли США? Думаю, в ближайшее время нет. Но я думаю, что малыши-недогосударства, называющиеся, например, словом "Литва", что такое санкции, понять могут на себе. Давайте посмотрим на заявления Китая. Там говорят о том, что скоро в отношении Литвы могут быть введены санкции по американскому типу, когда полностью запретят продавать что-либо с участием их комплектующих или товаров. И в Литву тоже не придет ничего китайского. Что говорит партнер Литвы по Евросоюзу - Германия? Промышленники Германии заявляют, что заберут свои деньги из Литвы. Потому что если их предприятия в Литве что-то производят и это попадет под санкции, куда это потом деть? Зачем нужны такие предприятия?"

В Литве, как отметила Ирина Акулович, сейчас сетуют на свои не очень взвешенные решения. "Но таких действий сегодня государства, подобные Литве, предпринимают огромное количество. Вот вам и санкции, - сказала она. - Да, я не могу сказать, что санкции - это хорошо. Они в любом случае тормозят развитие страны. С одной стороны. А с другой стороны, это дает возможность обратить внимание на те отрасли, которые в какой-то мере, возможно, оставались без внимания, и развить их. Посмотрите, как Россия развила свою молочную промышленность после того, как были введены санкции! Санкции своих конечных целей никогда не достигали в любом случае. Поэтому, как говорит глава государства, жили под санкциями, будем жить и дальше. Да, мы отвлекаемся на решение связанных с ними вопросов, это занимает какое-то время, что не есть хорошо. Но хорошо ли, плохо ли, а жить можно".

Обсудили в эфире "Альфа Радио" и белорусский ответ на санкции. Прозвучала мысль, что наш ответ на санкции показывает, что Беларусь крепко стоит на ногах и эволюционирует, растет, развивается и уже совсем не та, что была 27 лет назад. "На данном этапе это четко говорит о том, что Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся", - подытожила Ирина Акулович.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Литва мнения Россия санкции
Новости рубрики Общество
МВД готово к обеспечению безопасности граждан во время празднования Нового года и Рождества
Фото из архива ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в ЕС продолжает снижаться
Выпускается в обращение спецштемпель и конверт к 100-летию белорусского баскетбола
Цуран: стали более редкими случаи производственного травматизма с летальным исходом
Фото из архива Снег, гололедица и до -14°С ожидается в Беларуси 24 декабря
Фото из архива Минобразования утвердило спецификации тестов по учебным предметам для проведения ЦТ в 2022 году
Главное
Во время совещания Лукашенко: через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение
В 2022 году планируется подготовить 28 проектов законов
Минздрав: вакцин от коронавируса в Беларуси достаточно
В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год
Топ-новости
Лукашенко: в случае изменения Конституции система управления в государстве будет отстроена заново
Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся
Мысливец: масштабное социсследование будет служить основой для принятия управленческих решений
Минобразования утвердило спецификации тестов по учебным предметам для проведения ЦТ в 2022 году
Белорусский фонд мира призывает к международному расследованию фактов, изложенных Эмилем Чечко
Беженец в ТЛЦ: нам остается верить лишь в чудо
Выпускается в обращение спецштемпель и конверт к 100-летию белорусского баскетбола
В Беларусь из Китая доставили 1,1 млн доз вакцины против COVID-19
Снег, гололедица и до -14°С ожидается в Беларуси 24 декабря
Многодетная мама: настоящая семья всегда будет крепостью и опорой человека
ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в ЕС продолжает снижаться
Минэкономики запустит реестр административных процедур в марте 2022 года
УВКБ ООН призывает Польшу обеспечить доступ на границу для помощи беженцам
Червяков рассказал о законопроектах об ипотеке, лицензировании и изменении кодексов
Беларусь и Китай обсудили дальнейшие шаги по интенсификации взаимоотношений
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.