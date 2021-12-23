Акулович: Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся. Об этом заявила генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович в эфире "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

"На постсоветском пространстве - политики-глыбы, в Европе же политики просто несамостоятельны. Ведь все прекрасно понимают: то, что сегодня делают Польша, Литва, Украина, диктуется им из США. Что им говорят, то они и делают. Эту несамостоятельность, неактивность люди видят прекрасно", - отметила она.

Говоря про санкционное давление Запада на Беларусь, Ирина Акулович обратилась к истории. "Думаю, все знают, что начало санкций в истории лежит очень глубоко. Еще за несколько сотен лет до нашей эры их вводили Афины. Санкции вводил Наполеон против Великобритании… Это давний элемент давления, - сказала она и подчеркнула, что санкции наносят вред и странам их инициаторов. - Поймут ли США? Думаю, в ближайшее время нет. Но я думаю, что малыши-недогосударства, называющиеся, например, словом "Литва", что такое санкции, понять могут на себе. Давайте посмотрим на заявления Китая. Там говорят о том, что скоро в отношении Литвы могут быть введены санкции по американскому типу, когда полностью запретят продавать что-либо с участием их комплектующих или товаров. И в Литву тоже не придет ничего китайского. Что говорит партнер Литвы по Евросоюзу - Германия? Промышленники Германии заявляют, что заберут свои деньги из Литвы. Потому что если их предприятия в Литве что-то производят и это попадет под санкции, куда это потом деть? Зачем нужны такие предприятия?"

В Литве, как отметила Ирина Акулович, сейчас сетуют на свои не очень взвешенные решения. "Но таких действий сегодня государства, подобные Литве, предпринимают огромное количество. Вот вам и санкции, - сказала она. - Да, я не могу сказать, что санкции - это хорошо. Они в любом случае тормозят развитие страны. С одной стороны. А с другой стороны, это дает возможность обратить внимание на те отрасли, которые в какой-то мере, возможно, оставались без внимания, и развить их. Посмотрите, как Россия развила свою молочную промышленность после того, как были введены санкции! Санкции своих конечных целей никогда не достигали в любом случае. Поэтому, как говорит глава государства, жили под санкциями, будем жить и дальше. Да, мы отвлекаемся на решение связанных с ними вопросов, это занимает какое-то время, что не есть хорошо. Но хорошо ли, плохо ли, а жить можно".

Обсудили в эфире "Альфа Радио" и белорусский ответ на санкции. Прозвучала мысль, что наш ответ на санкции показывает, что Беларусь крепко стоит на ногах и эволюционирует, растет, развивается и уже совсем не та, что была 27 лет назад. "На данном этапе это четко говорит о том, что Беларусь - страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся", - подытожила Ирина Акулович.-0-