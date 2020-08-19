Александр Медведь: обидно, что подстрекают молодежь выходить на улицы

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обидно, что подстрекают молодежь выходить на улицы. Такое мнение в эфире СТВ высказал известный советский и белорусский спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Медведь, сообщает БЕЛТА.

"Меня волнует то, что сейчас творится в нашей родной Беларуси. Мне очень обидно, что подстрекают нашу молодежь, чтобы она бегала по улицам. Мне бы хотелось, чтобы наши внуки, дети занимались спортом, убирали урожай", - сказал Александр Медведь.

Олимпийский чемпион подчеркнул: необходимо мирно решать все возникающие вопросы. "Давайте все-таки поймем друг друга и подойдем более логично. Посмотрим друг другу в глаза. И будем жить мирно и в согласии", - добавил он.-0-