27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное - честно и непрестанно трудиться. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин Минской области Александр Слобода.

"Главное - честно и непрестанно трудиться, никто не будет делать это за нас. Следует находить спокойствие, внимательнее относиться к окружающим и помогать друг другу. На нас же смотрит наше молодое поколение", - отметил он.

По словам Александра Слободы, нужно быть настоящим патриотом. "Жизнь - это сложный процесс, это не прогулка по проспекту Победителей. После Великой Отечественной войны белорусский народ взялся за восстановление народного хозяйства. Наше поколение делало все, что могло, и при этом хорошо. Нам не стыдно посмотреть друг другу в глаза: мы достойные граждане своей страны", - сказал он.

Ветеран отметил: старшее поколение проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. "Мы видим, что сегодня ребята заняты в школах, высших учебных заведениях, трудятся на производстве. Когда встречаемся с молодежью, постоянно проводим дискуссии", - рассказал он.

В своем возрасте Александр Слобода ведет активный образ жизни. "Когда просыпаюсь, занимаюсь зарядкой, после завтрака бегу к почтовому ящику за газетами. Правда, из-за проблем со здоровьем не могу читать книги, хотя я всегда любил изучать литературу о военных событиях. Что ж сделаешь, годы есть годы. Жизнь не остановишь, она движется вперед. Мои года - мое богатство", - подчеркнул он.

Сегодня ветерану исполняется 100 лет. Юбиляр проведет праздник в кругу семьи и друзей. "Могу заявить, что я счастливый человек. Мне повезло работать с хорошими людьми, у меня счастливая крепкая семья. Я регулярно общаюсь с родными и друзьями. Дай бог всем жить и жить", - заключил он.-0-