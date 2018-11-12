Александр Солодуха во вторник разыграет квартиру от "Евроопт"!

Где Александр Солодуха – там праздник! 13 ноября мэтр отечественной эстрады определит обладателя квартиры в Минске от "Евроопт"

Где Александр Солодуха – там праздник. Где праздник – там Александр Солодуха! Именно поэтому заслуженный артист Беларуси Александр Антонович Солодуха – частый гость на празднике удачи, который еженедельно дарит "Евроопт" своим покупателям.

Во вторник, 13 ноября, мэтр отечественной эстрады вновь озарит студию в минском ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 своей блистательной улыбкой, а кому-то и позвонит с ошеломительной новостью о выигрыше столичной квартиры!

"Дом удачи" хорошо знаком постоянным участникам игры "Удача в придачу!" : в 94-м туре вновь будет разыграна квартира в столичном микрорайоне Сухарево по ул. Академика Карского, 8. Многие победители игры уже оценили его прекрасную инфраструктуру, где есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни.

В "доме удачи" уже ждут новоселов!

Также во вторник покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые в период с 5 по 11 ноября не забыли захватить "товар удачи", совершая свои повседневные покупки, смогут побороться за пять белоснежных автомобилей "Джили Эмгранд".

Новенькие внедорожники разыграют директор Белорусского государственного цирка Владимир Шабан, главный победитель 93-го тура Наталья Никитина, пожарный-спасатель Евгений Лось, личный рекорд которого занесен в Книгу рекордов Гиннесса, а также начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.

По старой дружеской традиции "Евроопт" уже уплатил все налоги за суперпризы, так что счастливчикам, которые станут их обладателями, останется только принимать поздравления и забирать квартиру и автомобили в свое полноправное владение.

"Удача в придачу!" знают: каждую неделю у них есть шанс выиграть большой новый автомобиль! Участники игрызнают: каждую неделю у них есть шанс выиграть большой новый автомобиль!

Но и на этом призы 13 ноября не закончатся: еще более 20 000 счастливчиков станут обладателями денежных призов. Выигрывать так выигрывать!

Наблюдать за розыгрышем можно будет, как всегда, во вторник в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ или в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Перед розыгрышем на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников 94-го тура и их игровых кодов. А после того, как розыгрыш состоится, здесь же будет размещен список всех его победителей. Также в этом разделе можно подробнее узнать об игре, призах и победителях прошлых туров.

Получить игровые коды – просто. А выигрывать – всегда приятно!

И не забывайте! Удача приходит к участникам игры от "Евроопт" каждый вторник — а это значит, что 20 ноября будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Претендовать на эти призы будут игровые коды за покупки, полученные на этой неделе, с 12 по 18 ноября.

Так что спешите в ближайший "Евроопт" или магазин "Бруснiчка", заказывайте товары на дом в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" и не забудьте добавить к покупке хотя бы один "товар удачи" и использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей в чеке!

Вот так легко и просто можно получить шанс выиграть автомобиль или квартиру в Минске! Кто будет кричать "ура" в ближайший вторник? Узнаем совсем скоро!