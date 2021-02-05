Александр Вольфович простился со знаменем Минобороны

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с назначением на должность государственного секретаря Совета Безопасности Беларуси генерал-майор Александр Вольфович покинул должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил. Сегодня состоялся воинский ритуал прощания со знаменем Министерства обороны, сообщили БЕЛТА в министерстве.

Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, поздравляя генерал-майора Александра Вольфовича с назначением на высокую и ответственную должность, отметил, что он стал для всего личного состава белорусской армии образцом выполнения воинской обязанности, добросовестного отношения к своему делу, преданности стране и народу, порядочности, работоспособности и высочайшей ответственности. "Ваш авторитет как военного руководителя в войсках и органах военного управления непререкаем", - подчеркнул министр.

Виктор Хренин высказал убежденность в том, что и в дальнейшей деятельности Александр Вольфович сможет с максимальной пользой использовать опыт, приобретенный за годы службы в Вооруженных Силах на благо Отечества.

В ответном слове Александр Вольфович поблагодарил генералов и офицеров за совместную службу. "Коллектив Вооруженных Сил, Министерства обороны, Генерального штаба - одна большая семья. Он способен решать все задачи, которые на него возложены", - сказал он.-0-