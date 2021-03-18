Александра Науменко представили в качестве командующего войсками СЗОК

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин представил командному составу войск Северо-западного оперативного командования, а также командирам воинских частей Борисовского гарнизона генерал-майора Александра Науменко, назначенного на должность командующего войсками СЗОК, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"Северо-западное оперативное командование находится на важном направлении, перед ним стоят очень серьезные задачи. Я убежден, что богатый жизненный опыт позволит новому командующему достойно справиться с ними и достигнуть высоких результатов как в вопросах поддержания боевой и мобилизационной готовности войск, так и по другим направлениям повседневной деятельности", - сказал Виктор Хренин.

Александр Науменко рассказал, что приоритетом его деятельности станет преданное служение Родине, а основные усилия будут сосредоточены на качественном выполнении личным составом возложенных на оперативное командование задач.-0-