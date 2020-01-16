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16 января 2020, 09:00

"Александрия": продажи нового дома начнутся 20 января

Пройдет еще совсем немного времени, и кто-то из минчан, называя таксисту свой адрес, произнесет: "Африка. Александрия". А таксист, ничуть не удивившись, спокойно тронется в путь. К дому "Александрия" в квартале "Африка" многофункционального комплекса "Минск Мир".

Продажи квартир в новом доме "Александрия" начнутся 20 января. И это отличная новость для всех, кто хотел бы в ближайшее время решить квартирный вопрос! Ведь на старте продаж предлагаются самые лучшие условия для покупки. А до конца января действует и еще один весомый аргумент - застройщик "Дана Холдингз" по просьбам покупателей продлил длительную рассрочку на прежних условиях. И в комплексе "Минск Мир" квартиры можно купить в рассрочку до 10 лет!

Впрочем, о финансовых инструментах покупки подробнее поговорим ниже, а пока узнаем, каким же он будет – дом "Александрия", названный в честь древнейшего города Средиземноморья, в истории которого смешались эпохи, культуры и народы.

Дом "Александрия" квартала "Африка"
Дом "Александрия" квартала "Африка"

В здании - 24 этажа и 281 квартира от 30 до 74 квадратных метров.

На первом этаже - шесть квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах - калитки для выхода, а также стеклянные козырьки над входными дверями в квартиры.

Все квартиры свободной планировки. Хозяева сами решат, какое пространство отвечает их требованиям.

В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности.

В доме "Александрия" все квартиры свободной планировки, остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа – французские окна
В доме "Александрия" все квартиры свободной планировки, остекленные лоджии с тонировкой, начиная с пятого этажа – французские окна

В доме предусмотрено два выхода - на улицу, к парковкам для автомобилей, и в тихий зеленый двор. Главный вход с пандусом, а вся входная группа отделана керамогранитной плиткой.

Красивое и просторное лобби получит эксклюзивный дизайн, в том числе гранитные полы и порталы лифтов, а также дизайнерское оформление стен. Здесь же – стойка рецепции для консьержа и туалетная комната с пеленальным столиком.

Любой этаж не проблема – дом получит три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя OTIS. На этажах по обе стороны от лифтового холла – два коридора по шесть квартир.

Возле дома предусмотрены велопарковки.

В зеленом обустроенном дворе жителям понравятся детские и спортивные площадки, а также зоны спокойного отдыха.

Зеленый двор обустроен для детского и спортивного отдыха
Зеленый двор обустроен для детского и спортивного отдыха

Дом "Александрия" получит оригинальное цветовое решение фасада в теплых песочно-коричневых тонах – те, кто отдыхал в Египте, сразу узнают этот цвет! А окна фасада – бронзовую тонировку. Интересно, что с восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей маяка – это символ одного из семи чудес света, Александрийского маяка, прославившего город в веках.

С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей Александрийского маяка
С восточной и западной стороны здание будут венчать декоративные элементы в виде лучей Александрийского маяка

И еще один важный нюанс, который, несомненно, порадует покупателей - строительство дома "Александрия" уже началось, а срок его сдачи запланирован на первый квартал 2021 года!

"Александрия" – новая страничка в истории стремительно развивающегося комплекса "Минск Мир". Ведь с этого дома начинаются продажи квартир в квартале "Африка" – и это уже восьмой квартал строящегося комплекса, в котором можно приобрести жилье!

Квартал "Африка" расположен в западной части комплекса, и с юго-восточной стороны к нему будет примыкать новый городской парк площадью 10 гектаров. Идеальное место для прогулок, детских игр и занятий спортом и настоящий остров зелени в самом центре городской застройки!

Квартал "Африка"
Квартал "Африка"

Непосредственно на территории квартала запланирован детский сад с бассейном – родителям этот факт в радость! В кварталах по соседству - две современные школы.

На территории квартала запланирован детский сад с бассейном
На территории квартала запланирован детский сад с бассейном

В кварталах по соседству - две современные школы
В кварталах по соседству - две современные школы

Как и другие кварталы комплекса, "Африка" свободна от движения машин по внутренней территории - автомобили жителей разместятся на парковках по периметру или паркингах. К слову, первый в комплексе "Минск Мир" девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.

Девятиуровневый крытый паркинг
Девятиуровневый крытый паркинг

Кроме детского сада в квартале появятся объекты культурно-бытового назначения, а также магазины и кафе. Зеленая дворовая территория получит востребованные жителями спортивные и детские площадки.

Напомним, что "Минск Мир"получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Это самый современный строящийся комплекс, расположенные в непосредственной близости от центра города.

Здесь предусмотрено развитое транспортное сообщение – две станции новой линии метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.

Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса
Две станции метро и остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса

"Минск Мир" строится по принципу "город в городе", что предполагает главное – все необходимое здесь в шаговой доступности! На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – "Мара Молл" с магазинами, фудкортом и развлечениями на любой вкус.

А деловое сердце комплекса –Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса "Минск Мир" в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса
Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса

Оценить, как продвигается строительство комплекса и сколько этажей возведено в выбранном доме, можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

Старт продаж – лучшее время для покупки квартиры в доме "Александрия"! тем более, что о покупателей еще есть возможность воспользоваться уникальным предложением "Дана Холдингз" – рассрочкой непосредственно от застройщика. В комплексе "Минск Мир" рассрочка предоставляется до 10 лет и, по просьбам покупателей, на прежних условиях. Но только до конца января, поэтому времени воспользоваться именно этим финансовым инструментом осталось не так и много - всего две недели. Напомним, что для покупки необходим первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита в размере до 40 тысяч рублей, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Существенные скидки ждут тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами или с привлечением кредитов банков.

И, конечно же, выгодные кредиты от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или по другой программе – 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир на старте продаж в новом доме "Александрия" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Старт продаж 20 января - это реальная возможность стать жителем дома "Александрия" на самых выгодных условиях!

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