Алексей Талай: "Я счастлив жить!"

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паралимпиец, бизненесмен, общественный деятель, мотивационный тренер и отец четверых детей Алексей Талай принял участие в проекте для школьников и молодежи "I БРСМ I онлайн". О своей семье, о том, как преодолевал жизненные трудности, как не сломался, находясь в шаге от смерти, где черпает силы и вдохновение каждый день он рассказал в прямом эфире в официальном аккаунте БРСМ в Instagram, сообщает корреспондент БЕЛТА.

О преодолении трудностей

Трагическая случайность разделила жизнь 16-летнего Алексея Талая на "до" и "после". 8 мая 1999 года мина времен ВОВ, более полувека пролежавшая в земле, разорвалась и лишила парня рук и ног. Он чудом остался жив.

"Я был обычным 16-летним подростком, - вспоминает Алексей Талай. - Учился в железнодорожном техникуме, занимался спортом. Радовался жизни, молодости, перспективам. Событие, которое произошло тогда, изменило всю мою судьбу. Можно ли к чему-то подобному быть готовым? Сложный вопрос. Бог дал мне силы все пережить и не сломаться".

По словам спортсмена, справиться со всеми трудностями ему помогла семья. Врачи не давали изначально никаких шансов на жизнь. "Я потерял четыре конечности, осколки мины до сих пор разбросаны по всему телу. Выжил благодаря любви, благодаря тому, что мои родители каждый день говорили: "Леша, живи! Мы все равно любим тебя таким, какой ты есть. Главное - выкарабкивайся!", - поделился он.

Огромную поддержку оказал дедушка, ветеран ВОВ, который много рассказывал внуку о подвиге советского народа, о том, как люди воевали, как голодали, выживали в военные годы. "Когда я лежал в больнице, - продолжил спортсмен, - возле меня сидела бабушка, гладила по голове и приговаривала: "Пацярпi, мой хлопчык, пацярпi". Моих бабушек и дедушек уже давно нет на этом свете, но они всегда в моем сердце, со мной их сила, мудрость и любовь".

Алексей Талай советует молодежи никогда не сдаваться и смело идти вперед: "Я часто встречаю людей, даже моего поколения, которые поддаются унынию, не понимают, что всегда можно изменить жизнь к лучшему. Неважно, сколько тебе лет - 35, 40 или 45, - у тебя все еще впереди! Занимайся спортом, открывай для себя мир, осваивай новые знания! В жизни есть все - и плохое, и хорошее. Надо принять это. И тогда все будет зависеть только от тебя, от твоего мироощущения и позиционирования, от принятия ответственности за свою жизнь".

О спорте

Спорт в жизни Алексея Талая появился с раннего детства. Еще до трагедии он сплавлялся на байдарках, занимался каратэ и дзюдо, плаванием. "Для меня спорт - это не только победы, травмы, но и воля, терпение, вера в себя. Когда ты плывешь под водой, тебе хочется дышать и ты накапливаешь это желание на сотнях метров. Ты устал, хочешь домой, но понимаешь, что скоро чемпионат и нужно тренироваться, чтобы победить. И ты продолжаешь считать плиты на дне бассейна, не обращая внимания на боль и усталость. И вот 1200 м - выходишь из бассейна с радостью, с чувством выполненного долга. Я получаю от этого удовольствие", - поделился он.

О мировом рекорде

В 2019 году спортсмен принял участие в турнире IDM Berlin. На дистанции 50 м брассом он завоевал золото, а заодно установил мировой рекорд. "Это были невероятные ощущения. Все было, как во сне. Это чувство сравнимо с тем, которое я испытал, когда родились мои дети, - вспоминает Алексей Талай. - Ты работаешь на пределе своих возможностей - и внезапно слышишь свое имя. Я не верю своим ушам, смотрю на табло, вижу там свое имя и цифры рядом с ним. Эмоции зашкаливали! Ради этого стоит пахать, ради этого стоит заниматься спортом".

О талисмане и психологическом настрое

Куда бы Алексей Талай ни поехал, он всегда берет свой талисман - фотографию 8-летней дочери Даши. Кроме того, у него всегда с собой статуэтка ангела-хранителя.

Однако не только талисманы помогают настроиться на победу. "Важен психологический настрой, - поделился со зрителями прямого эфира спортсмен. - Выходя на старт, я мысленно снимаю с себя весь груз ожиданий, избыточного напряжения. Даже если не займу призовое место, ничего страшного - буду продолжать тренироваться, дальше работать. Все мы люди. Все совершаем ошибки. Вы думаете, у меня всегда было все гладко? Сколько у меня было дисквалификаций - в Германии, Италии, США! Но я продолжал работать, не сдавался. И сегодня я трижды мировой рекордсмен, четырежды рекордсмен Европы. Все благодаря опыту и тем ошибкам, которые совершал на пути к победе".

О воспитании детей

У Алексея Талая четверо детей: сыновья Марк, Владислав, Ярослав и дочка Даша. Он старается слышать и слушать их, не навязывать им свое мнение. Но вместе с тем, говорит, нельзя забывать опыт своих предков, все то, что помогало выжить в этом мире на протяжении веков.

Детей нужно воспитывать только в любви. Родители должны выбрать роль помощника, лучшего друга или старшего брата, чтобы поддержать, выслушать. "Ну и вы, молодежь, помогайте нам вас воспитывать, поддерживайте своих родителей, попытайтесь понять. Не обижайтесь на маму и папу, если они не могут купить вам новый айфон", - обратился к зрителям белорусский паралимпиец.

О том, как стал мотивационным тренером

"Я никогда не хотел выступать на публике, всячески открещивался от этого, - поделился Алексей Талай. - Но иногда судьба сама за нас все решает. Меня тем или иным образом все время втягивали в эту сферу деятельности. И сегодня я благодарю всевышнего, что он меня привел к этому".

В качестве мотивационного тренера Алексей Талай выступал в странах бывшего Советского Союза, в Европе и США.

Он встречается с людьми с ограниченными возможностями, посещает школы, общается с онкобольными детьми и их родителями - поддерживает, мотивирует, настраивает на лучшее. И радуется, когда видит их улыбки в конце выступления.

О коронавирусе

Спортсмен рассказал, что его семья, как и большинство белорусов сейчас, старается меньше бывать в общественных местах. Однако он сам продолжает тренироваться. "Только объединившись, мы сможем выжить в тех нелегких условиях, в которых сейчас оказалась планета. Главное - не поддаваться панике. Только внутренний позитивный настрой, желание видеть себя в будущем способны победить смерть", - уверен он.

О Боге

"Мы все под надзором светлой силы, она слышат не только каждое наше слово, но и каждую мысль, - делится самым сокровенным Алексей Талай. - Бог, или Вселенский разум, - как не назови - словно отец, ведет нас за руку по жизни, помогает, подсказывает, иногда даже кричит, чтобы мы не совершали глупостей. По дороге домой я всегда молюсь Богу: "Отец Небесный, спасибо тебе за жизнь, спасибо за каждый день, спасибо за то, что у меня есть возможность творить, действовать, заниматься спортом, за то, что сохранил мне жизнь. Я счастлив жить!"