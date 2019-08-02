Алексей Талай награжден за активное продвижение II Европейских игр

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звездный посол II Европейских игр и известный общественный деятель Алексей Талай сегодня награжден дипломом за активное участие и вклад в продвижение главного мультиспортивного форума континента, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.

Вручение состоялось в представительстве Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси с участием представителя ЮНИСЕФ доктора Рашеда Мустафы Сарвара. Благодарственный диплом Алексею Талаю вручил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

"Возможность стать частью команды, которая смогла организовать II Европейские игры на высочайшем уровне, - для меня огромная честь. Я много рассказывал о форуме, ко мне обращались люди с положительными отзывами, в том числе о волонтерском движении, которое во время Европейских игр показало свой масштаб и зрелость. Хотелось бы поблагодарить ЮНИСЕФ за вклад в проведение форума. У нас много точек соприкосновения, перспектив дальнейшей совместной работы на благо наших людей", - сказал Алексей Талай.

Звездный посол II Европейских игр также удостоен благодарности от представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси за вклад в продвижение инклюзии и спорта во благо развития.

Известный общественный деятель и мотивационный тренер Алексей Талай присоединился к команде звездных послов незадолго до начала II Европейских игр. Сертификат ему был вручен во время проведения на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" спортивно-культурного фестиваля Bright Festival. Тогда Алексей Талай выразил желание информационно поддержать мероприятия оргкомитета мультиспортивного форума в Минске.

Привлечение Алексея Талая в команду звездных послов игр и его деятельность в этом статусе стали примером добровольного исполнения почетной миссии человеком, которого не сломили жизненные трудности. Он лишился всех конечностей, а уже после 30 лет стал заниматься спортом, сумев добиться невероятных результатов за короткий отрезок времени: был удостоен звания мастера спорта и стал членом национальной паралимпийской сборной Беларуси по плаванию. В качестве мотивационного тренера Алексей Талай выступил во многих странах Европы, СНГ, США, Индии, и эти мероприятия стали очень успешными. Также он занимается благотворительностью.-0-