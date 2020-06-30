Алексо: независимая Беларусь стала молодежным брендом

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимая Беларусь стала молодежным брендом, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Республиканского союза общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" Павел Алексо.

"Мое детство, юность и взросление, как и сотен тысяч белорусских юношей и девушек, прошло в период становления и развития независимой Беларуси. Скажу откровенно, что моя страна на глазах выросла вместе с нами. За эти годы преобразились города и села, построены уникальные архитектурные объекты. Отрадно, что наша страна стала площадкой проведения крупномасштабных спортивных и культурных международных проектов. Беларусь стала узнаваемой во всем мире, а в нашей стране - молодежным брендом. И я заявляю об этом не голословно. Это подтвердили результаты республиканского социологического исследования "Молодежный бренд", которое этой весной провели ООО "БелБрендАудит" и Молодежная лаборатория социологических исследований БКМО", - сказал Павел Алексо.

По его словам, государство уделяет большое внимание сохранению лучших традиций молодежного движения и развитию общественных институтов. "Беларусь на протяжении более чем двух с половиной десятилетий уделяет пристальное внимание развитию государственной молодежной политики, предоставляет молодежи возможности самореализации в различных направлениях и сферах жизнедеятельности через участие в деятельности молодежных общественных организаций и объединений. И мы сегодня ощущаем эту поддержку и очень благодарны, что она у нас молодых есть", - добавил председатель БКМО.-0-