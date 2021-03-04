Алешко: белорусы перестанут делиться на "ябатек" и "невероятных", когда научатся уважать друг друга

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы белорусы перестали делиться на "ябатек" и "невероятных", они должны научиться уважать друг друга. Такое мнение высказала заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Ведущий передачи руководитель телеканала Марат Марков, проводя аналогии с праздниками 23 февраля и 8 Марта, спросил у певицы, что нужно сделать, чтобы вернуться в те времена, когда люди делились просто на мужчин и женщин, а не "ябатек" и "невероятных".

Виктория Алешко убеждена, что люди прежде всего должны научиться уважать друг друга и прислушиваться друг к другу. "И доверять друг другу, доверять правоохранителям, близким людям, новостникам. Понятно, что сейчас очень много информации. Нужно читать и слушать разную информацию, но в этот же момент нельзя слепо вестись на что-то, это все нужно перепроверять", - сказала певица.

Она подчеркнула, что граждане должны думать только своим умом и не следовать слепо за толпой.-0-