Алесин: по обновленной Конституции ВНС должно стать защитой от политических потрясений

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание должно стать защитой от политических потрясений. Такое мнение высказал независимый военный эксперт Александр Алесин в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Появление Всебелорусского народного собрания создает серьезную основу, как мощная геологическая плита, где невозможны землетрясения. Это плита, которая будет нас страховать от землетрясений", - образно выразился Александр Алесин.

Эксперт также обратил внимание на перераспределение полномочий, которое предусмотрено в проекте обновленной Конституции. По его словам, если Президент сейчас, скорее, "игрок на площадке", на которого возложено очень много функций, то в случае одобрения поправок глава государства станет "арбитром".

"Задача состоит только в том, чтобы эта последовательность развития нашей страны не была нарушена", - подчеркнул Александр Алесин.-0-