Алгоритмы взаимодействия на внешних рынках обсудили представители военпрома Беларуси и России

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Вопросы сотрудничества в производстве, ремонте современной военной техники, а также алгоритмы взаимодействия на внешних рынках стали одной из основных тем заседания Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Республики Беларусь с Российской Федерацией, передает корреспондент БЕЛТА.

XXI заседание Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Республики Беларусь с Российской Федерацией проходит в Минске и Гродно. Сегодня в санатории "Озерный" встретились руководители ведомств и ведущих предприятий оборонной отрасли. Во время заседания было рассмотрено около 40 вопросов различной тематики.

"Прежде всего мы выработали целый ряд алгоритмов по взаимодействию на рынках третьих стран, в том числе и в условиях санкционного давления, которое оказывается и на Российскую Федерацию, и на Республику Беларусь. Также определены алгоритмы в части повышения компетенций наших ремонтных предприятий в сфере ремонта и обслуживания самой современной военной техники", - отметил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. Он подчеркнул, что немало внимания уделялось и вопросам возможной корректировки нормативных правовых актов, касающихся военно-технического сотрудничества.

Важность встречи в таком формате отметил и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. "Беларусь и Россия - стратегические партнеры. У нас много совместных планов по реализации военно-технического сотрудничества как между нашими странами, так и в интересах третьих стран. В этом плане у нас большой потенциал", - рассказал он. Дмитрий Шугаев обратил внимание, что в итоговый протокол заседания включены более 10 разделов, в том числе и конкретные проекты в различных отраслях, например, в авиации, бронетехнике и других.-0-