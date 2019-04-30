Аллею к II Европейским играм заложили на территории БГУФК

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аллею к старту II Европейских игр и 50-летию Центрального района Минска заложили сегодня на территории Белорусского государственного университета физической культуры (БГУФК), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В посадке деревьев приняли участие министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, ректор БГУФК Сергей Репкин, глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша, именитые атлеты, среди которых чемпион XXI Олимпиады в командной велосипедной гонке на шоссе Владимир Каминский, студенты вуза.

Ректор БГУФК подчеркнул, что акция оставит память о грядущих Европейских играх в Минске. Вместе с руководителями спортивной отрасли деревья высадили студенты, которые будут ухаживать за аллеей.

Директор фонда "Дирекция II Европейских игр" Георгий Катулин отметил, что ровно 30 лет назад окончил БГУФК и ему особенно приятно принять участие в закладке аллеи. "Сегодня прошло значимое мероприятие к старту II Европейских игр. Мы много говорим о спортивной составляющей предстоящих стартов, но также уделяется огромное внимание развитию городской инфраструктуры, созданию комфортной среды в Минске. Заложенная аллея, несомненно, украсит эту часть города. Территория университета для посадки деревьев выбрана не случайно. БГУФК - кузница спортивных кадров, и, уверен, II Европейские игры станут для студентов хорошей мотивацией на достижение высоких спортивных результатов", - сказал Георгий Катулин.

Рядом со стадионом спорткомплекса БГУФК высажено около ста деревьев, у которых установили именные таблички.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-