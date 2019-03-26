Альманах-пособие по реализации социальных проектов планируют издать в Беларуси

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА. Иллюстрированный альманах с советами и рекомендациями по реализации социальных проектов планируют издать в Беларуси, сообщила сегодня на пресс-конференции куратор проекта "Сейчас!" Татьяна Купава, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это будет сборник конкретных советов и рекомендаций для тех, кто желает создать свой проект в сфере благотворительности и добровольчества с указанием на возможные неверные шаги. В качестве иллюстраций в пособии будут использованы работы участников международного конкурса социального плаката "Сейчас!", - рассказала Татьяна Купава.
К участию в подготовке сборника приглашают журналистов. Им предстоит расспросить организаторов благотворительных акций и мероприятий, какие были сделаны шаги, какие этапы пришлось пройти на пути в реализации инициативы, какие решения были удачными, а чего делать не следовало. Далее информация будет обработана и систематизирована, полученные ответы представят в сборнике в формате лайфхаков и практических советов.
Готовое издание планируют разместить в свободном доступе в библиотеках, общественных организациях, учебных заведениях. Познакомиться с пособием и воспользоваться советами сможет любой желающий бесплатно.
Проект "Сейчас!" - международная художественно-гражданская акция, целью которого является повышение социальной активности населения, вовлечение людей в деятельность некоммерческих организаций, всевозможные социальные движения и гражданские инициативы, любые полезные для общества проекты, программы и сообщества. В рамках проекта уже прошел конкурс социального плаката, в котором приняли участие дизайнеры из 24 стран мира.-0-
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