Амбразевич: Беларусь была и останется надежным партнером ЮНИСЕФ

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич по случаю завершения своей дипломатической миссии провел встречу с региональным директором Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Афшан Хан. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Постоянный представитель Республики Беларусь выразил удовлетворение успешным сотрудничеством Беларуси и Детского фонда ООН на всех уровнях, а также поблагодарил ЮНИСЕФ за оказываемую нашей стране действенную поддержку, направленную на укрепление национального потенциала в вопросах обеспечения и защиты прав детей", - сказали в дипмиссии.

Юрий Амбразевич подчеркнул, что Беларусь была и останется надежным партнером ЮНИСЕФ и поддерживает его всесторонние усилия, способные еще больше улучшить положение детей во всем мире в контексте многочисленных вызовов, включая последствия пандемии COVID-19.

В свою очередь региональный директор отметила готовность ЮНИСЕФ и далее содействовать правительству Беларуси в реализации задач и соответствующих национальных программ по осуществлению прав детей.-0-