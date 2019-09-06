6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские специалисты считают сотрудничество с белорусскими кардиохирургами крайне успешным, заявил журналистам вице-президент по клиническим вопросам компании Ancora Heart Майкл Зэпиен после проведенных в Минске операций по имплантации инновационного устройства для лечения сердечной недостаточности, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусским пациентам впервые имплантировали инновационное устройство для лечения сердечной недостаточности Операции выполняются во время многоцентрового клинического исследования, проводимого американской компанией Ancora Heart. РНПЦ "Кардиология" был выбран наряду с ведущими клиниками Европы для внедрения этой технологии.

Технология разрабатывается на протяжении 15 лет, сейчас в США и Европе проходит многоцентровое клиническое исследование. В ряде стран, в том числе Германии, Австрии, Литве, Бельгии, Нидерландах, Франции, Чехии и Великобритании, уже прошли операции с использованием уникальной системы для ремоделирования левого желудочка у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В Италии и Швейцарии еще проходит процедура одобрения со стороны руководящих органов для ее применения.

"Вчера в Беларуси была проведена 59-я по всему миру операция. Две сегодняшние стали 60-й и 61-й. Начало нашего сотрудничества крайне успешно. Компетенции белорусских специалистов на очень высоком уровне, - сказал Майкл Зэпиен. - Сейчас мы обсуждаем как минимум 8-9 пациентов, которые будут пролечены в ближайшее время". Всего в программу, как предполагается, будут включены 30 человек.

Как пояснил заведующий рентгеноперационной РНПЦ "Кардиология" Олег Полонецкий, основным вариантом лечения сердечной недостаточности на ранних стадиях является медикаментозная терапия, которая на определенном этапе уже недостаточно эффективна. Благодаря новейшей технологии можно или вообще избавить пациента от необходимости хирургической коррекции в будущем, или отсрочить ее на годы. Эта технология предназначена для того, чтобы дополнить медикаментозное лечение для уменьшения симптомов, улучшения качества жизни. Имплантацию проводят внутрисосудистым доступом, устройство фиксируется в полости левого желудочка, способствуя последующему уменьшению его объема и увеличению сердечного выброса.

В начале октября ожидается очередной визит американских специалистов в Минск, в ходе которого систему имплантируют еще нескольким пациентам. Когда она будет доведена до оптимального состояния по итогам исследования и станет доступна на коммерческой основе, белорусские медики рассчитывают, что государство сможет ее закупать для пациентов, которым это абсолютно показано.

Что касается результатов после имплантации, по словам Олега Полонецкого, они ожидаются в первые дни или недели. Эффект будет нарастать и окажется длительным.-0-