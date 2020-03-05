Американские военные проинспектировали 6-ю отдельную механизированную бригаду

Фото из архива
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе проинспектировали 6-ю отдельную механизированную бригаду Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минобороны.
Инспекция проходила 2-5 марта. "Было подтверждено соответствие наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству", - проинформировали в оборонном ведомстве.
Кроме девяти американских инспекторов, в состав группы входил и представитель Польши.-0-