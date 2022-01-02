Американский политолог: Беларусь всегда выступает за правду и справедливость - в этом ее сила

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь всегда выступает за правду и справедливость - в этом ее сила. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" американский политолог Стив Самарин, сообщает БЕЛТА.

"У многих было такое мнение, что Беларусь - небольшое государство с 10 млн человек. Постараемся, нажмем, применим санкции и заставим плясать под нашу дудку. А вот не вышло. Придется считаться и рассматривать Беларусь как совершенно равноправного игрока", - сказал Стив Самарин.

По его словам, несмотря на агрессивную политику Запада, Беларусь выстояла и не изменила своим главным принципам. "Ваше государство всегда выступает за правду и справедливость: и народ, и руководство. В этом ваша сила. Желаю продолжать оставаться независимыми, свободными, гордыми. Такими, какие вы и есть", - отметил политолог.-0-