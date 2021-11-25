Американский режиссер Лопатенок: против Беларуси ведется хорошо организованная и проплаченная информвойна

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер Игорь Лопатенок, который является партнером американского режиссера Оливера Стоуна по съемкам документального фильма "Qazaq. История золотого человека" про первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, имеет белорусские корни. В пресс-центре БЕЛТА он рассказал журналистам, что тепло относится к Беларуси.
Он считает необъективным нынешнее отношение к нашей стране на Западе. "Вы фактически находитесь под ударом. Против вас идет информационная кампания, хорошо организованная, хорошо проплаченная. Если цитировать пресс-секретаря Белого дома, то оказывается, что воды Атлантического океана омывают Беларусь", - сказал режиссер.
"Это примерно тот уровень и то, что сегодня люди знают о Беларуси: здесь есть океан и "последний диктатор Европы", - заметил Игорь Лопатенок.
По его мнению, данный стереотип следует разрушить, поскольку он абсолютно не соответствует действительности.-0