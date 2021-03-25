Американское руководство использует против Беларуси методы холодной войны - Петровский

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское руководство использует против Беларуси методы холодной войны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

Эксперт прокомментировал недавнее заявление посла США в Беларуси Джули Фишер о том, что Соединенные Штаты при необходимости готовы помочь организовать выборы в Беларуси в соответствии с международными стандартами.

"Мне кажется, что для США сначала надо научиться организовывать в собственной стране выборы. Во-вторых, то, что США вечно кому-то хочет помочь - выливается в какие-то цветные революции, конституционные кризисы и потерю государственности, где они так рьяно помогают их суверенитету и независимости. Поэтому я бы посоветовал послу Фишер наконец-то доехать до Минска, вручить грамоту Президенту и ознакомиться с ситуацией на месте перед тем, как заявлять явно неквалифицированные какие-то тезисы на этот счет", - отметил Петр Петровский.

Эксперт подчеркнул, американское руководство использует против Беларуси методы холодной войны. "Американцы традиционно поздравляют сначала белорусскую политическую эмиграцию еще с конца Второй мировой войны, а теперь и белорусскую оппозицию с так называемым днем воли. Поэтому данный акт демонстрирует как раз то, что американское руководство не отошло от темников холодной войны и использует те же методы только новыми информационными средствами в борьбе с суверенной независимой Беларусью и с ее позицией, - сказал он. - Второй момент - почему американцы так пристально следят за белорусским оппозиционным календарем. Сегодняшний день и попытка вывести оппозиционерами протестующих на незаконные массовые мероприятия является таким маркером, который продемонстрирует, насколько действительно имеет место быть поддержка и нужно ли давать деньги этим самым оппозиционерам".

Петр Петровский уверен, "если сегодня на несанкционированное мероприятие не выйдет никто, либо оно будет носить рядовой характер, то просто-напросто американцы поймут неэффективность белорусской оппозиции. И я думаю, что пересмотрят и некоторые статьи финансирования".-0-