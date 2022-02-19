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Общество
19 февраля 2022, 16:35

"АМКОДОР" и Ленинградская область расширят сотрудничество в поставках техники и подготовке кадров

Фото из архива
Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" и Ленинградская область расширят сотрудничество в поставках техники и подготовке кадров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко и сопровождающие его лица, среди которых были руководители органов государственного управления, крупнейших сельскохозяйственных, дорожно-строительных, коммунальных, перерабатывающих и других объединений и организаций, посетили ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга", ОАО "АМКОДОР-СЕМАШ" и СООО "Элезер".

Гости осмотрели производственные площади, ознакомились с высокопроизводительным современным технологическим оборудованием и образцами новейшей инновационной продукции, многие из которых не производятся ни одним предприятием на территории Российской Федерации и других стран СНГ.

В ходе переговоров с руководителями холдинга представители Ленинградской области выразили заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества как в области поставок продукции холдинга и расширения кооперационных связей, так и в подготовке кадров.

"Между Санкт-Петербургским государственным аграрным университетом и ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" подписано соответствующее соглашение. Документом предусматривается организация сотрудничества по обмену обучающихся по образовательным программам, выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов, обмен информацией, учебными материалами и научными отчетами, а также участие в проведении совместных мероприятий различного уровня", - отметили в пресс-службе.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Холдинг объединяет 26 юридических лиц, в том числе 17 заводов. В рамках пяти дивизионов - строительные, лесные, сельскохозяйственные, коммунальные машины и компоненты - производится техника для всех отраслей экономики, а также собственная элементная база. Всего на предприятиях выпускается 6,5 тыс. наименований продукции, более 125 моделей и модификаций машин, работающих в 40 странах мира. В последние годы холдинг взял курс на инновационные проекты. Их реализация стратегически важна для "АМКОДОРа", так как основная цель - дальнейшее развитие собственных производств, внедрение новых прогрессивных решений и технологий, сохранение лидерских позиций на завоеванных рынках и закрепление достигнутых результатов интенсивно развивающегося направления по производству многофункциональных машин.-0-

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