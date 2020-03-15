Амнистия к 75-летию Победы может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне может коснуться 1,8 тыс. осужденных за наркотики, сообщили в эфире телеканала "Беларусь 1" со ссылкой на министра внутренних дел Юрия Караева, сообщает БЕЛТА.

Сейчас прорабатывается механизм помилования для тех, кто оступился впервые, добавили в эфире.

Заниматься подготовкой законопроекта об амнистии поручено Верховному суду вместе с Министерством внутренних дел. Будущий документ по своему объему, как ожидается, будет сравним с законом об амнистии, принятым к 75-летию освобождения Беларуси.

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