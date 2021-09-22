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Общество
22 сентября 2021, 14:55

Аналитик БИСИ: Азия меняет глобальные торговые потоки

Виталий Демиров. Фото БИСИ
Виталий Демиров. Фото БИСИ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азия меняет глобальные торговые потоки, заявил аналитик БИСИ Виталий Демиров на полях международного экспертного семинара на тему "Актуальные вопросы обеспечения национального "поворота в Азию", передает корреспондент БЕЛТА.

"Азия меняет глобальные торговые потоки. И этот тренд был отчетливо заметен на протяжении последних 10 лет. Происходит качественный структурный рост азиатских стран, в первую очередь Китая и Индии. При этом происходит исчерпание эффекта "низкой базы", рост благосостояния на внутреннем рынке. То есть возможности пользоваться на этом рынке дешевыми рабочими ресурсами снижаются, наблюдается рост автоматизации производств. Соответственно, эти страны поменяли в первую очередь свои экономические стратегии", - сказал Виталий Демиров.

По его словам, меняется и само понимание, а также структурное наполнение понятия глобализации. "Если раньше ставка делалась на открытость перемещения товаров, услуг и капиталов, на глубокую специализацию и затем кооперацию в производственных цепочках, чтобы добиться наилучшего эффекта, то сейчас мы видим, что такой принцип работает лишь в отношении 18% международной торговли и касается в основном стран с низкой стоимостью труда", - отметил аналитик БИСИ.

Виталий Демиров добавил, что для успеха национального "поворота в Азию" необходимо иметь четкий ответ на три вопроса. "Во-первых, следует понять причины столь существенного экономического "азиатского чуда" и, переводя его на белорусские реалии, понимать, насколько нам оно может сегодня помочь. Второй вопрос - четкое осознание конкретных, практических и организационных помех и преград, которые нам мешают продвигать свой экспорт на азиатские рынки. И третий вопрос - попытаться нащупать тот пул компаний и конкретных продуктов, которые смогут стать стартовым плацдармом для продвижения нашей продукции в Азиатский регион", - подчеркнул он.

Белорусский институт стратегических исследований сегодня провел международный экспертный семинар-дискуссию на тему "поворота в Азию". В мероприятии, которое проходило в гибридном формате, приняли участие ведущие эксперты МИД, Минэкономики, Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, БелТПП, Банка развития, Агентства внешнеэкономической деятельности, Республиканской конфедерации предпринимательства, БГУ, БГЭУ, Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Состоялись также выступления зарубежных экспертов. Подведомственными предприятиями было массово представлено Министерство промышленности.

Цель мероприятия - "сверка часов" и критическая инвентаризация на уровне заинтересованных в текущем положении дел на азиатском векторе, идентификация проблем, определение путей и инструментов их решения на ближайшую и среднесрочную перспективу. Долгосрочная цель - создание на платформе БИСИ постоянно действующего интеллектуального клуба (площадки) для экспертного обеспечения продвижения национальных интересов в целевых странах, в том числе на уровне носителей бизнес-интересов. В стратегическом плане планируется обеспечить синхронизацию опыта и усилий государственных управленцев, бизнеса (предпринимателей), сектора образования и экспертного сообщества на основе синергии их кумулятивных компетенций и знаний.-0-

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