Аналитик БИСИ: для нас принять украинцев значит спасти их

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для нас принять украинцев значит спасти их. Так в эфире "Альфа Радио" прокомментировал предоставление белорусского гражданства 448 украинцам аналитик БИСИ Алексей Авдонин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал sb.by.

"Данное решение главы государства важно трактовать с точки зрения философии, понимания истории как неразрывных событий и длительного процесса. Народы Беларуси, Украины, Польши славянские. Если на территории Украины происходит захват политической власти и насаждение неугодной для народа политики, то для нас принять украинцев - это спасти их", - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что в Беларуси нацелены на то, чтобы сохранить самоидентичность украинского народа. "Мы не даем возможности уничтожить советское прошлое и связь их братского народа с нашим. Принимая украинцев, мы сохраняем их национальный, исторический и культурный код, - отметил Алексей Авдонин. - Пройдет время, эти люди вернутся в Украину. Мы должны понимать, что никакие меры стран НАТО или коллективного Запада на нашей территории для разъединения наших славянских народов не сработают. В нашей истории мы неоднократно сталкивались с тем, что определенные силы пытались установить некое внешнее управление над нами, насадить вражду. В итоге они были отторгнуты или изгнаны с территории".

Как сообщалось, накануне Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 480, в соответствии с которым белорусское гражданство предоставлено 448 гражданам Украины.-0-