Аналитик БИСИ: драйвером экономического роста ЕС стали не технологии, а дешевая рабочая сила

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дешевая рабочая сила стала драйвером экономического роста в Европейском союзе. Такое мнение выразил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Участники передачи в числе других тем обсудили подготовленный Польшей общеевропейский план помощи Беларуси, так называемый план Маршалла. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки представил его на днях в Брюсселе от имени Вышеградской четверки. Данная программа предусматривает создание фонда стабилизации для финансово-экономической поддержки Беларуси, которая призвана поддержать в том числе и "демократические реформы" в стране.

"Было упомянуто, что у Беларуси будет цивилизационный прыжок. Мы недавно проводили исследование, взяли все так называемые цивилизационные прыжки, начиная с конца 1980-х годов и до текущего времени. Любой "цивилизационный прыжок" приводил к резкому обнищанию людей и миграции, - обратил внимание Алексей Авдонин. - Почему тот же самый Евросоюз заинтересован в открытии границ и безвизовом режиме? Потому что дешевая рабочая сила является тем драйвером, который на протяжении последних 25 лет обеспечивает постоянный высокий темп экономического роста Евросоюза. Кто бы как ни говорил про технологии и еще что-то, только дешевая рабочая сила дает такой темп экономического роста".

По словам аналитика, когда в стране начинают реализовываться подобные "планы Маршалла", вводится внешнее управление через различные политические реформы и институты, а контроль за государственными активами переходит к определенным людям, в то же время большая часть населения нищает. "Это означает потерю суверенитета, установление внешнего управления", - сказал Алексей Авдонин.

Он добавил, что даже в учебниках учат: идеи демократии и свободы поднимают вопрос равенства, но не решают проблему нищеты и бедности. "Только социально-ориентированное государство решает эту проблему - правильного разделения общей прибавочной стоимости, которая формируется населением, и распределения ее среди всех", - подчеркнул эксперт.-0-