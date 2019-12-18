Аналитик БИСИ: Грета Тунберг - это поддерживаемый пиар-технологиями образ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грета Тунберг - это поддерживаемый пиар-технологиями образ, который уже становится продуктом массовой культуры после достижения пика популярности. Такое мнение во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Экология: мода или потребность?" в пресс-центре БЕЛТА высказала аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Екатерина Речиц.

Аналитик отметила, что долгое время активность Греты Тунберг даже вызывала отторжение у большой части аудитории. "Многими был понимаем тот факт, что это определенный образ, который движется с помощью пиар-технологий. Ни для кого не секрет, что у девочки есть продюсер, даже, возможно, продюсерская группа, которая активно участвует в продвижении образа Греты. И вот что мы видим? Как только популярность этого образа доросла до каких-то максимально критических отметок - произошло его перетрансформирование, мы видим совершенно другую историю. Девочка становится объектом для научной мифологизации, продуктом массовой культуры, встречается с видными политическими, культурными деятелями и так далее", - сказала Екатерина Речиц.

"То есть, как только был достигнут максимальный уровень пиар-активности, произошла перетрансформация. Поэтому можно сказать, что в медийном плане это уже точно пиар-проект, а не истинная история", - заметила аналитик.

Екатерина Речиц добавила, что данная пиар-история повлияла на действительную борьбу с экологическими проблемами. Однако и ранее было много предпринято шагов и отдельными специалистами, и государствами, и государственными объединениями, чтобы сохранить окружающую среду. "Естественно, если бы этой девочки не было, если бы она не появилась в определенный момент, то все равно борьба с изменением климата или другими экологическими проблемами так или иначе бы осуществлялась. Как это было и до, и сейчас это делается, и будет продолжаться. Но вклад определенный она, конечно, во все это общее дело внесла. Потому что по-новому заставила посмотреть на эти проблемы мировое сообщество", - заключила аналитик.

Как сообщалось, американский журнал Time назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года. В 2018 году она начала проводить одиночные еженедельные акции протеста, ее примеру последовали многие молодые люди по всему миру. Грета стала организовывать массовые манифестации молодежи в Брюсселе, Париже и других городах - 20 сентября этого года в глобальной климатической забастовке участвовали около 4 млн человек. 23 сентября Грета Тунберг на климатическом саммите в ООН в Нью-Йорке осудила мировых лидеров за неспособность решить проблему изменения климата. На прошедшей в начале декабря в Мадриде конференции ООН по проблемам изменения климата (COP 25) Грета Тунберг снова раскритиковала мировые правительства за их бездействие и равнодушие.-0-

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