Аналитик БИСИ: информационное пространство Беларуси "пожелтело"

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время нынешней избирательной кампании в Беларуси развернулась мощная борьба политтехнологий. В результате информационное поле "пожелтело". Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Послание Президента Беларуси. Взгляд в будущее" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Валентин Стариченок.

Аналитик БИСИ отметил, что текущая избирательная кампания отличается мощной борьбой политтехнологий, особенно в информационной сфере. "Фактически наше информационное пространство попросту "пожелтело". В этой ситуации государство в какой-то степени оказалось беззащитным, потому что - Александр Лукашенко в Послании правильно сказал - государство не может опускаться до "желтизны", - напомнил Валентин Стариченок.

"Атакуют очень агрессивно, с разных сторон и вот именно с таким "желтым" посылом, действуют эмоционально. В противовес прагматичному курсу, прагматичной повестке, рациональным аргументам выкатывается эмоциональный поток, направленный на тотальную дискредитацию действующей власти. И вот в этой борьбе политических технологий нашей системе управления придется выстраивать адекватную модель", - считает эксперт.

В свою очередь аналитик БИСИ Алексей Авдонин прогнозирует, что Беларуси предстоит жесткая трансформация во всех сферах - и в политике, и в экономике, и в информационном пространстве. "Выжить в этой трансформации можно только в первую очередь в единстве. Этот тезис был одним из ключевых в Послании, - обратил внимание эксперт. - Только те страны, которые способны решить вопрос, связанный с защитой от внешних угроз - информационных, психологических, экономических, - смогут таким образом защитить в первую очередь свой народ".

"Люди - ключевой ресурс для всех наших оппонентов. Об этом Президент очень четко высказался в Послании. Поэтому нам в действительности надо очень быстро перестраиваться - времени нет. Перестраиваться в экономике, политике, информационной сфере и тем самым защищать свой суверенитет", - подытожил Алексей Авдонин.-0-