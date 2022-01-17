Аналитик БИСИ: Конституция - общественный договор между гражданами, обществом и государством

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституция - общественный договор между гражданами, обществом и государством. Такое мнение журналистам высказала аналитик БИСИ Светлана Алейникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция - это общественный договор между гражданами, обществом и государством. В основе Конституции лежат базовые ценности, ожидания, запросы общества. Если говорить о Республике Беларусь, то вынесению на общественное обсуждение проекта Конституции предшествовала очень большая работа и социологов, и диалоговых площадок по обобщению мнений и ожиданий граждан", - сказала Светлана Алейникова.

Аналитик выделила ключевые запросы общества при внесении изменений и дополнений в Конституцию. "Это запрос на сильное социальное государство, на сохранение социальных гарантий, которые государство предоставляет гражданам. Второй запрос - на самореализацию, участие граждан в обсуждении, принятии важных для них решений. Третий ключевой запрос - на обновление и развитие. Это запрос на образ будущего, на развитие Республики Беларусь, на участие молодежи и на более активную жизнь общества", - отметила она.

Сегодня в Белорусском институте стратегических исследований проходит экспертный семинар на тему "Образ будущего через призму проекта Конституции Республики Беларусь". Основными вопросами для обсуждения стали: проект Конституции - выражение ключевых ценностей и запросов белорусского общества (на основе результатов социологических исследований и работы диалоговых площадок) и политическое будущее Республики Беларусь в разрезе глобальных трендов с учетом обновления Конституции.

"Конституция всегда закрепляет основные базовые установки, которые задают этот вектор будущего. Но здесь важно участие общества, государственных органов в реализации тех решений, которые будут приняты в Конституции. Поэтому, помимо именно сформулированных норм Конституции и в последующем законов, других нормативных правовых актов, важны меры, и в том числе включенность общества, по реализации этих базовых принципов и векторов развития", - добавила Светлана Алейникова.-0-