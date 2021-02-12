Аналитик БИСИ: конституционная реформа - это наш судьбоносный выбор

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная реформа - это судьбоносный выбор, и сделать его нужно без спешки, основательно и продуманно. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила аналитик Белорусского института стратегических исследований, кандидат юридических наук Екатерина Речиц, комментируя доклад Президента Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании.

"Тема возможных конституционных изменений - одна из наиболее долгожданных тем доклада Президента на шестом Всебелорусском народном собрании. Глава государства исходит из того, что конституционная реформа не должна быть реактивной мерой в ответ на сиюминутные настроения в обществе и тем более в угоду внешним политическим игрокам, - отметила эксперт. - Это исключительно вопрос внутреннего консенсуса относительно будущего развития Беларуси. У нас своя уникальная история, и переживать ее будем без чьего-либо вмешательства извне".

По словам аналитика, важно провести процесс конституционного реформирования без спешки, основательно, продуманно. Ведь Конституция - "это совсем не тот документ, который принимается на сегодня и на завтра". Она призвана оформить итоговые решения по назревшим общественно-политическим и социально-экономическим преобразованиям и задать вектор развития. "По сути, - подчеркнула Екатерина Речиц, - Основному закону отводится роль общественного договора, по которому белорусскому обществу предстоит жить много-много лет. На самом деле это судьбоносный выбор, для которого нужно созреть".

Кандидат юридических наук согласна с главой государства в том, что гипертрофированное внимание традиционно отводится вопросу перераспределения полномочий высших государственных органов, словно это панацея от всевозможных проблем и невзгод в жизни белорусов. "Вместе с тем опыт показывает, что обсуждение такого вопроса всерьез до того, пока не будут проработаны механизмы наделения государственных органов и должностных лиц новыми полномочиями, преждевременно, - сказала эксперт. - Сначала нужны реальные гарантии, что "жонглирование" полномочиями будет способствовать именно укреплению государства и никак иначе. Но при любых вариациях будущее Беларуси - это президентская республика".-0-