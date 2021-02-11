Аналитик БИСИ: люди заинтересованы в сильном государстве-защитнике

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане заинтересованы в сильном государстве-защитнике, но при этом нацелены на участие, солидарность, проявление личной инициативы. Об этом БЕЛТА заявила кандидат социологических наук, доцент, аналитик БИСИ Светлана Алейникова.

"Ценности общества являются его опорой, базовой основой развития, ключевым механизмом в передаче от поколения к поколению общих традиций, взглядов, идеалов", - сказала Светлана Алейникова.

"В своем докладе на VI Всебелорусском народном собрании глава государства отметил монолитность республики. Это подтверждают проведенные социологические исследования. Как показали опросы, общество сохраняет свое единство по большинству ключевых ценностей. Белорусы как никогда стали ценить мир, безопасность, справедливость и порядок в стране", - отметила эксперт.

Согласно исследованиям, больше всего белорусы ценят здоровье, семью, душевный покой и комфорт. "Граждане заинтересованы в сильном государстве-защитнике, но при этом нацелены на участие, солидарность, проявление личной инициативы, которые, по их мнению, являются главным залогом благополучия", - подчеркнула Светлана Алейникова.

По ее мнению, укрепление этого консолидирующего и конструктивного фундамента белорусского общества - задача совместной масштабной работы системы образования, культуры, информационной политики государства. Важная роль принадлежит социологическим службам, замеряющим пульс общества, его актуальные запросы и потребности.

"Выверенность образовательных и культурных программ наряду с обеспечением информационной безопасности являются главными составляющими незыблемости ценностного фундамента нашего общего дома - Республики Беларусь", - подытожила эксперт.-0-