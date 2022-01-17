Аналитик БИСИ: новая модель Конституции позволит выстроить образ будущего страны

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая модель Конституции позволит выстроить образ будущего страны, заявил журналистам аналитик БИСИ Валентин Стариченок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим образ будущего страны позитивным. Новая модель Конституции представляет собой обновление системы, которая позволит выстроить образ будущего нашей страны, сохранит преемственность между прошлым и будущим", - сказал Валентин Стариченок.

Аналитик напомнил, что согласно проекту Конституции Всебелорусское народное собрание приобретает новую, очень значимую роль в жизни страны. "Оно будет стабилизирующим институтом, который позволит сохранить устойчивость белорусской модели, придать ей динамичность, сделать ее безопасной и будет способствовать тому, чтобы наша страна двигалась вперед к своему развитию", - отметил он.

Сегодня в Белорусском институте стратегических исследований проходит экспертный семинар на тему "Образ будущего через призму проекта Конституции Республики Беларусь". Основными вопросами для обсуждения стали: проект Конституции - выражение ключевых ценностей и запросов белорусского общества (на основе результатов социологических исследований и работы диалоговых площадок) и политическое будущее Республики Беларусь в разрезе глобальных трендов с учетом обновления Конституции.

В мероприятии принимают участие директор НЦЗПИ, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Вадим Ипатов, представители Совета Республики, Национальной академии наук, Министерства юстиции, БГЭУ, БГУ.-0-