Аналитик БИСИ: онлайн-опросы в Telegram-каналах - это псевдосоциология, суррогат

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-опросы, которые проводятся в некоторых СМИ, в Telegram-каналах, - это псевдосоциология, суррогат. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) кандидат социологических наук Николай Сухотский во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" - "Опросы общественного мнения и ответственность социологов перед обществом".

Он обратил внимание, что, как правило, организаторы подобных онлайн-опросов указывают большое количество участников. "Люди на это смотрят, и на многих фактор количества действует психологически. Как будто это репрезентативное исследование. Но на самом деле к репрезентативности оно не имеет никакого отношения. Однозначно, это больше псевдосоциология, суррогат", - отметил Николай Сухотский.

Аналитик БИСИ привел еще один манипулятивный прием, к которому прибегают организаторы онлайн-опросов. Очень часто они подробно описывают методику исследования, указывают, что оно якобы проводилось едва ли не во всех городах Беларуси, но не называют, кем именно. Пишется, что данные закрытые. "Этот момент подкупает наивного пользователя, который считает, что как бы приобщается к закрытой информации", - пояснил Николай Сухотский.-0-

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