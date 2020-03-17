Аналитик БИСИ: ориентация многих стран на карантин усложняет борьбу с коронавирусом

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заявлении Странового офиса Всемирной организации здравоохранения по поводу COVID-19 подчеркивается, что ВОЗ поддерживает научно обоснованные усилия стран по борьбе с распространением коронавируса. При этом ее усложняет ориентация многих государств именно на карантин. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Александр Солодухо.

ВОЗ обеспокоена быстрым распространением коронавируса и сопутствующим негативным воздействием на экономику. "ВОЗ всегда старается минимизировать экономические и социальные последствия, декларируя это как одну из значимых ценностей. И то, что сейчас многие страны начинают ориентироваться на карантин, усложняет ситуацию, по мнению медиков. Возникают вопросы с координацией, концентрацией ресурсов", - констатировал эксперт. Он не исключил, что именно из-за этого Италия, которая испытывает нехватку медицинских товаров из-за распространения коронавируса, была вынуждена просить помощи у Китая, а не у ближайших соседей.

Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает ухудшаться. В связи с этим ВОЗ призывает все страны подготовиться к различным вариантам развития ситуации, оценивать уровень риска и принимать адекватные меры. Беларусь в данном случае демонстрирует своевременный и обоснованный подход, в том числе в информационной политике. Александр Солодухо полагает, что в дальнейшем придется еще больше усилить "информационный сигнал со стороны специалистов, экспертов, Минздрава", чтобы поддержать общество, которое, по понятным причинам, испытывает сильный интерес к теме.

Аналитик коснулся также введения ограничений на перемещение людей и товаров. Александр Солодухо констатировал, что определенных последствий Беларуси в данном случае избежать не удастся. Страны-соседи закрыли границы, хотя ВОЗ считает, что в большинстве случаев это не является эффективной мерой.-0-