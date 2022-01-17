Аналитик БИСИ: основу обновления Конституции составляет консенсуальное решение общества

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основу обновления Конституции составляет консенсуальное решение общества, заявил корреспонденту БЕЛТА аналитик БИСИ Николай Сухотский.

"Максимальная включенность населения в обсуждение проекта Конституции позволяет каждому активному гражданину что-то предложить государству, обществу, какое-то свое видение, свои проекты. Здесь очень важно понимать, что это все-таки консенсуальное решение. Это то, что поддерживается большинством. И понятно, что единичные предложения, которые не найдут поддержку большинства, конечно же, не найдут отражение в Конституции", - сказал Николай Сухотский.

Аналитик БИСИ подчеркнул, что белорусам предоставлен уникальных шанс высказать свои предложения на таком высоком уровне. "Потому что социологические исследования, в которых участвует население, - это какие-то обобщенные вещи, которые, скажем так, достаточно субъективны. Здесь же ты еще можешь внести что-то очень важное, действительно можешь повлиять на будущее страны через свои такие точечные, но взвешенные предложения, которые найдут поддержку среди широких слоев населения. Это, мне кажется, уникальная возможность для каждого белоруса поучаствовать в этом процессе", - констатировал он.

Сегодня в Белорусском институте стратегических исследований проходит экспертный семинар на тему "Образ будущего через призму проекта Конституции Республики Беларусь". Основными вопросами для обсуждения стали: проект Конституции - выражение ключевых ценностей и запросов белорусского общества (на основе результатов социологических исследований и работы диалоговых площадок) и политическое будущее Республики Беларусь в разрезе глобальных трендов с учетом обновления Конституции.

В мероприятии принимают участие директор НЦЗПИ, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Вадим Ипатов, а также представители Совета Республики, Национальной академии наук, Министерства юстиции, БГЭУ, БГУ.-0-