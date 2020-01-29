Аналитик БИСИ: потребность общества в переменах важно совместить с запросом на стабильность

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Существующую в современном обществе потребность в переменах важно совместить с запросом на стабильность. Такое мнение высказал во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Конституционная реформа в России" в пресс-центре БЕЛТА аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Валентин Стариченок.

Современное общество более динамично, и в нем возникают новые потребности и ценности. У части общества может быть запрос на какие-то перемены, другая часть заинтересована в стабильности. "Тогда надо как-то совместить эти понятия, потому что перемены тоже могут быть разными - либо конструктивными, либо могут повлечь за собой дестабилизацию системы. Но считаться с этим запросом надо", - сказал Валентин Стариченок.

Аналитик обратил внимание на ценность самовыражения. "Особенно молодежь хочет самореализоваться, показать себя, участвовать в общественно-политической жизни, проявить себя каким-то образом. А у нас государственная политика сосредоточена на патернализме. И, мне кажется, существует некий перекос в сторону формирования патерналистских настроений у наших граждан. Это порождает апатию, в том числе в политических процессах, и где-то не дает удовлетворить ценности самовыражения или толкает народ к тому, чтобы он в большей степени полагался на государство, чем на самого себя", - считает Валентин Стариченок.

Эксперт упомянул и о ценности выбора. "Если мы зайдем в любой магазин, то увидим многообразие. И такого же многообразия люди даже на подсознательном уровне ожидают от политической системы. В этой ситуации парламент, наверное, мог бы стать площадкой, где формируется многообразие взглядов, альтернатив, а население могло бы каким-то образом посмотреть на полемику, на разные точки зрения", - добавил он.

Григорий Василевич

Тему стабильности и перемен продолжил заведующий кафедрой конституционного права БГУ доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич. По его мнению, эти запросы совмещают понятие устойчивого развития. Его динамика зависит в том числе от того, как работает представительная вертикаль. Ведь она в первую очередь представляет собой общественный контроль за исполнительной властью. На повышение эффективности этой связки нацелена, в числе прочего, конституционная реформа в России. "На огромных просторах Российской Федерации должна быть хорошая централизация власти", - полагает эксперт, пояснив, что из-за ее недостатка существует несбалансированность в темпах развития регионов. "Запросы у граждан - чтобы обеспечивались все права и свободы, экономическое благополучие. Для этого должна работать надлежащим образом власть. Поэтому в Конституции и закладывается та норма, которая нацеливала бы чиновников на то, что жизнь людей должна быть обеспечена надлежащим образом", - напомнил Григорий Василевич. В этом отношении показателен пример Беларуси, где необходимая централизация власти присутствует. "Но к этой централизации надо добавить еще более активное участие именно представительной ветви власти, местных Советов депутатов", - считает он.-0-

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