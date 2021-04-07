Аналитик БИСИ: при интерпретации истории ради политических целей нельзя пересекать красные линии

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При интерпретации истории ради сиюминутных политических целей нельзя пересекать общепризнанные красные линии. Об этом в статье на сайте Белорусского института стратегических исследований пишет его аналитик, кандидат исторических наук Игорь Валаханович, сообщает БЕЛТА.

По мнению эксперта, сегодня тематика интерпретаций исторического прошлого не просто важна, а приобрела особое значение.

"В период наблюдаемой политической турбулентности все более вольно, а порой даже безответственно современным событиям подыскиваются исторические совпадения. Пространственно-временные аналогии используются как инструмент обличения политических оппонентов через сравнение их с историческими антигероями. Очень часто подобные процессы умело камуфлируются новомодными научно-методологическими подходами. Еще в 1990-е годы начало формироваться новое направление в белорусской исторической науке по исследованию проблем образования и деятельности на территории Беларуси во время Второй мировой войны и в послевоенный период антисоветских вооруженных подпольных структур. С одной стороны, увидели свет научные работы, базирующиеся на анализе разноплановых архивных источников. С другой - стремящиеся к "построению новой белорусской идентичности" публикации, основанные в большей степени на реанимировании политических мифов, рожденных белорусскими политическими эмигрантскими структурами в период холодной войны, - отмечает Игорь Валаханович. - Интерес к исследованиям в рамках новой методологии активно поддерживается современными политическими структурами белорусской эмиграции и прежде всего Радой Белорусской народной республики. Героизируются участники антисоветского подполья, действовавшего на территории Беларуси в послевоенный период".

Аналитик БИСИ приводит пример вольной интерпретации истории и, как следствие, ложных выводов в итоге.

"Жуткие нацистские преступления на белорусской земле уже не отрицаются. Ответственность за них возлагается не только на оккупационные германские власти, но и на их пособников, непосредственно участвовавших в карательных акциях. Прямые попытки реабилитировать нацистских коллаборационистов также не предпринимаются. Вместе с тем все активнее звучат высказывания о существовании в годы войны некой "белорусской национальной конспирации". Оказывается, что ее участники, служившие в военных и полицейских формированиях, оккупационной администрации, на самом деле рисковали своей жизнью, защищая мирное население от нацистских репрессий. Такие участники "сопротивления", многие из которых, оказывается, погибли от рук нацистов или большевиков, должны иметь шанс на реабилитацию", - констатирует кандидат исторических наук.

"В очередной раз хочется повторить, что у каждого поколения "своя" история, "свое" видение прошлого. Вместе с тем существуют общепризнанные устоявшиеся принципы - красные линии, игнорировать которые, а тем более пересекать, нельзя. Должна быть обеспечена эволюционная преемственность поколенческого восприятия прошлого на основе объективных научных исследований. Одним из таких принципов является признание преступным фашизма во всех его ипостасях и проявлениях. Другая аксиома осуждает любые формы экстремизма. Подобные подходы были закреплены в ходе подведения итогов Второй мировой войны и нашли свое юридическое закрепление в решениях Ялтинской и Берлинской конференций, а также приговорах международных трибунов над военными преступниками в Нюрнберге и Токио", - резюмирует Игорь Валаханович. -0-