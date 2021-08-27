Аналитик БИСИ: проблема беженцев появилась из-за агрессивной политики коллективного Запада

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема беженцев появилась из-за агрессивной политики коллективного Запада. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.
"Эпицентр беженцев формируется не в Беларуси. Эпицентр беженцев сформирован в первую очередь многолетней политикой коллективного Запада против основных зон их присутствия. Там, где для них люди - это ничто. Для них в первую очередь представляют интерес ресурсы и контроль той или иной геополитической зоны", - сказал Алексей Авдонин.
В медийном же пространстве эти государства пытаются обвинить в нелегальной миграции другие страны, заметил эксперт. "Тем самым они пытаются оправдать ту неэффективную провальную политику, которую они вели на протяжении последних 20 лет", - обратил внимание аналитики БИСИ.-0-
"Эпицентр беженцев формируется не в Беларуси. Эпицентр беженцев сформирован в первую очередь многолетней политикой коллективного Запада против основных зон их присутствия. Там, где для них люди - это ничто. Для них в первую очередь представляют интерес ресурсы и контроль той или иной геополитической зоны", - сказал Алексей Авдонин.
В медийном же пространстве эти государства пытаются обвинить в нелегальной миграции другие страны, заметил эксперт. "Тем самым они пытаются оправдать ту неэффективную провальную политику, которую они вели на протяжении последних 20 лет", - обратил внимание аналитики БИСИ.-0-